Kronprinz Haakon wird bald in die USA reisen. Wie das norwegische Königshaus mitteilte, will er vom 15. bis 18. April die Westküste besuchen. Das Ziel der Reise ist, die Zusammenarbeit zwischen Norwegen und den USA zu stärken. Was jedoch auffällt: Mette-Marit wird offenbar nicht mitkommen.