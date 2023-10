Mobbing in der Schule

Fast zwei Millionen Schüler sind in Deutschland einer Studie aus dem Jahr 2022 zufolge von Cybermobbing betroffen. Rund jeder sechste Befragte (16,7 Prozent) zwischen 8 und 21 Jahren berichtet von Beleidigungen und Bloßstellungen über das Internet, wie das "Bündnis gegen Cyber-Mobbing " in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse mitteilt (2022). Eine Studie aus dem Jahr 2017 hatte noch einen Wert von 12,7 Prozent ergeben.

In Deutschland wird nach einer weiteren Untersuchung fast jede(r) sechste 15-Jährige regelmäßig Opfer von Mobbing an seiner Schule. Das geht aus der Sonderauswertung der PISA-Studie über Lernumfeld und Lernverhalten zum Wohlbefinden von Jugendlichen in aller Welt von 2015 hervor. Mehr als eine halbe Million Schüler weltweit wurden befragt, darunter 10.000 in Deutschland. "Für manche ist die Schule ein Ort der Qual", schreiben die Autoren. Fast jeder zehnte Schüler in Deutschland beklagt demnach, regelmäßig Ziel von Spott und Lästereien zu sein. Das sei kein Randphänomen. Mehr als zwei Prozent der Befragten sprachen von körperlichen Misshandlungen in der Schule. Sie würden herumgeschubst und geschlagen.