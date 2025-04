Wer das Zeichen sieht, ist angehalten wie folgt zu reagieren: Die Stiftung empfiehlt, zu fragen, was die Betroffenen brauchen. Vielleicht wollen sie einfach nur jemanden haben, der ihnen zuhört. Vielleicht suchen sie einen Ansprechpartner für Hilfsstellen oder jemanden, der bei bestimmten Stellen anruft. Wichtig ist es, auf die Person einzugehen und sie erklären zu lassen, was sie zu dem Zeichen veranlasst hat. Hat die Person keine Möglichkeit, ihren Hilferuf zu erklären, reicht schon das Zeichen an sich. In diesem Falle ist es durchaus angemessen, einfach 110 zu wählen.

Nicht nur dieses Zeichen kann helfen! Wer zum Beispiel in einer Kneipe belästigt wird und sich nicht zu wehren weiß, für den ist "Luisa" da. Betroffene können einfach zur Theke gehen und fragen: " Ist Luisa da ?". Das Barpersonal weiß dann, dass Hilfe benötigt wird, kann auf die Person zugehen, das Sicherheitspersonal verständigen oder den Notruf wählen - alles diskret und unmittelbar. Denn oft ist es für die Betroffenen belastend, über das Geschehene zu berichten. Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster hat den Code im Jahr 2017 zusammen mit einer gleichnamigen Website entwickelt. Mehrere Städte beteiligen sich an der Kampagne, die Frauen mehr Sicherheit im Nachtleben geben soll.

Nicht zuletzt gibt es zahlreiche Frauen-Hilfsorganisationen, die für alle da sind, die Hilfe brauchen. Auch hier gibt es neben Hotlines auch Webseiten, auf denen man sich informieren und Unterstützung finden kann.



Die Seite "Frauen gegen Gewalt" klärt zum Beispiel darüber auf, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bedeutet und was man dagegen tun kann. Das "Männerhilfetelefon" beschäftigt sich mit Gewalt gegen Männer, wie sie auch beispielsweise auch in Partnerschaften vorkommt. Auch das "Hilfeportal Sexueller Missbrauch" bietet eine Telefonhotline an.