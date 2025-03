Die Betroffenen erleben die traumatischen Ereignisse in Form von kurzen Erinnerungen oder so genannten Flashbacks . Außerdem können sie ständig übererregt und stark schreckhaft sein. Betroffene Menschen fangen außerdem an, Orte oder Gegenstände zu meiden , die mit dem Trauma in Verbindung stehen.

Die Telefonseelsorge bietet rund um die Uhr kostenlose, anonyme Beratung (persönlich, am Telefon, im Chat oder per Mail): 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222



Wer in Deutschland Opfer einer Gewalttat wird und psychische Folgeschäden erleidet, hat Anspruch auf schnelle und unbürokratische Hilfe. Der Verein "Weisser Ring" bietet unter der Nummer 116 006 ein Opfer-Telefon an. Darüber hinaus stehen bundesweit Traumaambulanzen zur Verfügung.



Hilfe für Betroffene sexualisierter Gewalt gibt es unter anderem beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016 oder beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.



Wenn Sie sofort Hilfe brauchen, können Sie außerdem in die Notaufnahme eines Krankenhauses mit psychiatrischer Abteilung und Ambulanz gehen. Hier finden Sie einen Überblick über die psychiatrische Versorgung in den einzelnen Bundesländern.