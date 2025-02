Mobbing in der Schule

Zunächst sollten sich die Eltern Zeit nehmen, um mit ihren Kindern über den Schultag zu sprechen. Auch wenn Kinder in der Regel nicht gerne und viel darüber reden, ist dies eine Möglichkeit für das Kind, Probleme anzusprechen.



Wenn das Kind aus Scham oder Angst nicht spricht und die Eltern vermuten, dass etwas nicht stimmt, sollten sie sich an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin wenden. Er oder sie kennt das Kind und sein Arbeits- und Sozialverhalten am besten. Auch die Schulleitung und Schulpsychologen sollten einbezogen werden.