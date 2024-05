Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland sind seit rund 15 Jahren dazu verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Das bedeutet, dass entweder eine gesetzliche (GKV) oder private Krankenversicherung (PKV) vorliegen muss. Der Eintritt in die jeweilige Versicherungsart hat vorrangig mit dem Beschäftigungsverhältnis und der Höhe des Einkommens zu tun. Die gesetzliche Variante ist für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgeschrieben, während Selbstständige, Beamte und bestimmte andere Personengruppen die Möglichkeit haben, sich privat zu versichern.

Trotz der allgemeinen Krankenversicherungspflicht gibt es nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung mehrere zehntausend Menschen in Deutschland, die keinen Versicherungsschutz haben, die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. Experten zufolge zählen dazu Personen ohne festen Wohnsitz, gescheiterte Selbstständige, Langzeitstudenten, EU-Bürger ohne Krankenversicherung in ihrem Heimatland und weitere.

Eine weitere Möglichkeit, um eine dringende medizinische Behandlung zu erhalten, gibt es in vielen größeren Städten in Deutschland. Dort bieten gemeinnützige Vereine oder karitative Organisationen Anlaufstellen, in denen gezielt Menschen ohne Krankenversicherungsschutz behandelt werden. Der Malteser Hilfsdienst macht das zum Beispiel an 18 Standorten in Deutschland. Eine weiteres Angebot bietet Ärzte der Welt.