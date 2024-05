Die schlechte Nachricht vorab: Unsere Gene haben großen Einfluss darauf, welche Erkrankungen wir im Laufe unseres Lebens bekommen und wann wir sterben - diese Faktoren sind unveränderlich. Doch es gibt auch eine gute Nachricht, die nun eine neue Studie im Fachjournal " BMJ Evidence-Based Medicine " liefert. Wer ein erhöhtes genetisches Risiko für einen früheren Tod hat - also "schlechte Gene" - kann dies durch eine gesunde Lebensweise um etwa 62% ausgleichen und damit tatsächlich deutlich länger leben. Bis zu fünf Jahre älter werden Menschen mit schlechten Genen und gesunder Lebensweise gegenüber Menschen mit schlechten Genen und ungesunder Lebensweise. Was macht einen gesunden Lebensstil aus? Die Studie nennt vier Faktoren, die maßgeblichen Einfluss auf die Lebensdauer haben: körperliche Aktivitäten, gesunde und ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und den Verzicht auf Zigaretten.

Die Ergebnisse entstanden durch eine Auswertung der Daten von 350.000 Probanden aus der "UK Biobank" - in ihr sind Informationen von über 500.000 Freiwilligen aus Großbritannien gespeichert. Die untersuchten Personen wurden im Schnitt mehr als 12 Jahre beobachtet. Gut 24.000 von ihnen sind in dieser Zeit gestorben.



Die Auswertung zeigt, dass Personen mit einer genetischen Veranlagung für eine kürzere Lebenszeit ein um 21% erhöhtes Sterberisiko gegenüber Menschen mit einer genetischen Veranlagung für eine längere Lebenszeit haben.



Noch größer ist der Unterschied mit Hinblick auf ihre Lebensweise: Das Sterberisiko von Menschen mit gesundem Lebensstil ist um 78% geringer als das Sterberisiko von Personen mit ungesundem Lebensstil - ganz unabhängig von ihrer jeweiligen Genetik.



Menschen mit einem ungesunden Lebensstil und schlechten Genen trifft es am härtesten. Sie haben laut der Studie eine doppelt so hohe Sterberate wie Menschen mit guten Genen und gesunder Lebensweise.



Auch wenn die Gene eine bedeutende Rolle spielen, liegt es zu großen Teilen in unserer Hand, wie gesund und damit lange wir leben.