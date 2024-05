Überträger der Krankheit, die in der Fachwelt Ornithose oder Psittakose heißt, sind Vögel. Neben Papageien sind das vor allem Tauben, Hühner und Möwen. Das Problem ist der infektiöse Kot der Tiere. Kommt man mit dem in Kontakt oder atmet den Federstaub ein, kann es gefährlich werden.



Deshalb stecken sich vor allem Geflügelzüchter, Mitarbeiter in Tierhandlungen und Tierärzte an. Auch bei der Sanierung von Dachböden, auf denen vorher Tauben genistet haben, kann man sich anstecken.