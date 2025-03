Bildrechte: IMAGO/Depositphotos

Wechseljahre Insulinresistenz? Diese Warnzeichen sollten Frauen kennen!

Hauptinhalt

19. März 2025, 08:19 Uhr

Bauchfett verlieren - das wünschen sich viele Frauen. Gerade in den Wechseljahren nehmen sie an der Körpermitte zu. Und das hat Folgen für die Gesundheit! Auf was Sie jetzt achten müssen, um Insulinresistenz oder Fettleber zu vermeiden: