Das Virus greift die Immunzellen des Körpers an bestimmten Andockstellen an, die CCR5-Rezeptoren genannt werden. Etwa ein Prozent der Menschen mit europäischer Abstammung hat nach Angaben der Charité eine Mutation dieser Rezeptoren, was das Eindringen des HI-Virus verhindert. Diese Personen gelten als natürlich immun gegen HIV und sind als Stammzellenspender sehr gefragt.



Bei Timothy Brown war es gelungen, einen Stammzellenspender zu finden, der diese Mutation in sich trug. Durch die Stammzellenspende wurde sein Immunsystem inklusive der Mutation übertragen und Brown konnte letztlich geheilt werden.