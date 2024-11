Starker Durst, häufige Müdigkeit, verstärkter Harndrang oder Schwindelgefühle: All das sind Anzeichen, dass man an Typ-2-Diabetes erkrankt sein könnte. Wer diese Symptome regelmäßig an sich beobachtet, sollte mit seinem Arzt oder seiner Ärztin darüber sprechen.



Das Problem: Noch immer werden Diabetes-Typ-2-Erkrankungen viel zu spät erkannt, bei Frauen übrigens später als bei Männern. Bei Männern vergehen rund acht Jahre von den ersten Symptomen bis zur Diagnose, bei Frauen im Schnitt zehn Jahre.