Habe ich Normalgewicht oder bin ich doch schon im Bereich von Übergewicht? Viele, die das ganz genau wissen wollen, nutzen dazu den Body-Mass-Index, kurz BMI.



Die Berechnungsformel lautet: BMI = Körpergewicht (in kg) geteilt durch Körpergröße (in m) zum Quadrat. Wem das zu kompliziert ist: Im Internet finden sich zahlreiche BMI-Rechner, die ganz schnell das Ergebnis und eine Interpretationshilfe liefern. Kurz gesagt: Liegt der Wert zwischen 18,4 und 24,9 hat man Idealgewicht.



Problematisch an der einfachen BMI-Formel ist die Tatsache, dass nur zwei Variablen abgefragt werden, nämlich Gewicht und Größe. Andere Faktoren spielen bei den meisten Rechnern erstmal keine Rolle. Auch für Kinder ist der BMI nicht aussagekräftig.