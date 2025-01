Die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben mit HPV. Auch wenn die Viren in den meisten Fällen keine Beschwerden verursachen, können sie Genitalwarzen und Krebs auslösen - auch bei Männern, wenn auch deutlich seltener:



Nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten erkranken in Deutschland jährlich etwa 6.250 Frauen und 1.600 Männer an Tumoren, die durch eine HPV-Infektion verursacht wurden. Das Zervixkarzinom, auch Gebärmutterhalskrebs genannt, macht mit etwa 4.600 Neuerkrankungen pro Jahr den größten Anteil aus. Jährlich sterben laut Robert Koch Institut (RKI) etwa 1.500 bis 1.600 Frauen daran.