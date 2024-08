Im Jahr 2023 sind knapp 55 Millionen Menschen aus Deutschland mindestens einmal in den Urlaub gefahren. Wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in ihrem Bericht erklärt, liegen vor allem Reisen ins Ausland im Trend und sind so beliebt wie nie. Aber: Auch für Lieblingsurlaubsziele werden bestimmte Impfungen empfohlen und sind teilweise sogar Pflicht.

Besonders begehrte Urlaubsziele im Jahr 2023 waren laut Bericht Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei . Für letzteres empfiehlt das Auswärtige Amt neben den normalen Standardimpfungen auch eine Impfung gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt auch gegen Hepatitis B und Tollwut. Ähnlich sieht die Empfehlung für Kroatien aus. Hier wird eine zusätzliche Impfung gegen FSME empfohlen, sollte man sich länger in dem Land aufhalten. Für Griechenland gelten die gleichen Empfehlungen. Für Spanien , Italien und Frankreich wird die Impfung gegen Hepatitis A empfohlen. Wer sich in Portugal länger als für einen Urlaub aufhält, dem wird geraten, sich neben Hepatitis A auch gegen Hepatitis B und gegen Dengue-Fieber impfen zu lassen.

Generell wird dazu geraten, rechtzeitig an das Thema Impfen zu denken, damit es bei oder kurz vor der Abreise nicht zu unschönen Überraschungen kommt. Für die Einreise in bestimmte Länder sind zudem bestimmte Pflichtimpfungen nötig. Impfungen gegen Gelbfieber, Meningokokken und Polio können zum Beispiel vorgeschrieben sein. Welche Impfungen für Thailand, Bali, die Vereinigten Staaten oder andere Länder nötig sind, kann man auf den Seiten vom Auswärtigen Amt und vom Robert Koch-Institut nachlesen.

Neben den empfohlenen Standardimpfungen und denen, die für die Einreise in bestimmte Länder nötig sind, gibt es noch sogenannte Indikationsimpfungen. Darunter fallen Impfungen, die für einzelne Reisende für bestimmte Länder sinnvoll sein können.



So ist das Risiko eines Urlaubs in einer europäischen Hotel-Anlage anders als bei einer Outdoor-Tour in einem exotischen Land. Beispiele für solche Impfungen sind: Typhus oder auch FSME.