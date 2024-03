Sie sind Angehöriger eines Krebspatienten? Nehmen Sie in dieser Situation Hilfe an - auch dann, wenn Sie bisher noch nie praktische oder psychologische Unterstützung bekommen haben. Es wird Ihnen selbst guttun und auch dem Krebskranken nützen.

Viele Krebspatientinnen und -patienten fühlen sich in der Krebsbehandlung überfordert und fremdbestimmt. Angehörige können in dieser Situation helfen, indem sie fragen, was sie für die Erkrankten erledigen können oder wo sie Hilfe brauchen. Das beugt oftmals Missverständnissen vor, die in dieser Situation wirklich niemand brauchen kann.