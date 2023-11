Das erschreckende Ergebnis: Wie auch schon im Ökotest von 2021 weisen fast alle getesteten Margarinen einen erhöhten Gehalt an Mineralölbestandteilen auf. Einige sogar einen stark erhöhten wie die Bio-Margarine von Alsan. Auch die Pflanzenmargarine Alsan-S schnitt bei einer Untersuchung von Stiftung Warentest von 2017 in der Kategorie Schadstoffe nur befriedigend ab.



Alsan schreibt gegenüber BRISANT in einer Stellungnahme, man könne Mineralölbestandteile im Produkt nicht vermeiden, da sie durch Abgase, Feinstaub von asphaltierten Straßen oder Maschinenölen bei Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Transport ins Produkt gelangen. Bestimmte Grenz- und Richtwerte würden mit den Produkten aber immer eingehalten und der Verzehr sei unbedenklich.