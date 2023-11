Butter gehört einfach aufs Brot! So dachte man früher. Doch das Streichfett ist in der Herstellung klimaschädlicher als Fleisch. Und obwohl Butter gesundes Vitamin D enthält, greifen viele Menschen zu Alternativen.



Für 1 kg Butter braucht man ungefähr 18 Liter Milch. Für viel Milch braucht man viele Kühe und die produzieren während ihres Lebens eine Menge Methan. Dieses Gas ist um ein vielfaches klimaschädlicher als CO2.



Dazu gibt es unterschiedliche Berechnungen: So kommt das Institut für angewandte Ökologie 2007 zu dem erschreckenden Ergebnis, dass Butter einen CO2-Fußabdruck von 24 kg CO2 pro Kilogramm Butter hat. Dagegen errechnet das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg für das Jahr 2019 eine Klimabilanz von 11,5 kg CO2 pro Kilogramm Bio-Butter. Konventionell hergestellte Butter kommt nach Berechnungen immerhin noch auf 9 kg CO2.