Auch am Tag zwei nach der Explosion eines Hauses in Düsseldorf sind die Spuren noch deutlich sichtbar: Die Fassade zerstört, die Fenster geborsten und selbst die Autos, die davor parkten, sind vollkommen ausgebrannt.



Nun haben Ermittler die Ursache für den Brand gefunden: Benzin, das offenbar als Brandbeschleuniger in dem Kiosk unten im Haus verschüttet wurde. Wer das Benzin dort verschüttet hat, ist aber noch unklar.