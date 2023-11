Die Liste der Menschen, nach denen international gefahndet wird, ist schier endlos - und manchmal auch unübersichtlich.



Auf der Internetseite von Europol gibt es die "Most wanted"-Fahndungsliste, die jedoch nicht nach der Schwere der Taten unterscheidet, die den Gesuchten vorgeworfen werden. So findet man dort mutmaßliche Betrüger neben mutmaßlichen Mördern und Drogenhändlern. Unter dem Punkt "Game over – You could bring them down" (zu Deutsch: Du könntest sie zur Strecke bringen) wird erklärt, wie wichtig Hinweise aus der Öffentlichkeit für die Ermittler sind.