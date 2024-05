Wende im Streit um die Kinder von Unternehmerin Christina Block: Am Freitag gab auch das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg einem Eilantrag des Vaters statt, nachdem ein dänisches Gericht bereits per Eilverfahren das Sorgerecht vollständig dem Vater übertragen hatte. Die Kinder sind unterdessen schon wieder zu ihm zurückgekehrt.

Kinder zurück in Dänemark

Die Rückkehr der Kinder zum Vater entspreche dem Wohl der Kinder aktuell am besten, hieß es vom Hamburger Gericht. Man habe dabei berücksichtigt, dass die Kinder ihren Lebensmittelpunkt seit fast zweieinhalb Jahren beim Vater gehabt hätten und "unter äußerst belastenden Umständen aus ihrem dortigen Umfeld gerissen" worden seien.

Haftbefehl gegen die Mutter

Am Donnerstag (4.1.) war bekannt geworden, dass gegen Christina Block ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Wie mehrere Medien berichteten, kam der Haftbefehl von der dänischen Polizei und wurde nach Hamburg weitergereicht, wo Block wohnt.



Die deutschen Behörden haben den Haftbefehl aber abgemildert: Block bleibt auf freiem Fuß, muss aber Bescheid geben, wenn sie sich von ihrem Wohnort entfernt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Kinder von Christina Block nach Silvester bei ihr

Am Mittwch (3.1.) hatte die Erbin der "Block House"-Restaurantkette dem NDR mitgeteilt, dass ihre Kinder (10 & 13 Jahre) bei ihr sind, nachdem sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater von Unbekannten entrissen worden waren.

Ich darf mitteilen, dass sich meine Kinder Klara und Theodor bei mir befinden. Die Kinder sind wohlauf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zur Zeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe. Christina Block Quelle: NDR

Vater niedergeschlagen, Kinder mitgenommen

Die Vorgeschichte zum Fall liest sich spektakulär: In der Silvesternacht haben mehrere Täter in Gråsten in Süd-Dänemark den Vater angegriffen und niedergeschlagen, seine zwei Kinder mitgenommen. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Die Täter seien in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen geflohen.



Die beiden Fahrzeuge seien in Deutschland von der Polizei gefunden worden. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.

Bildrechte: picture alliance/Markus C. Hurek

Polizei: Es geht ums Sorgerecht