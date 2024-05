Bis zum späten Donnerstagnachmittag (16.5.) ist nach dem Jungen gesucht worden. Polizei-Boote fuhren den Fluss Oste ab. Mehrere Suchhunde und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Zudem standen Taucher bereit.



Die Aktion habe "keinen Sucherfolg" gebracht, so ein Polizeisprecher am Freitag. Am Mittwoch (15.5.) sprachen Polizisten in mehreren Ortschaften in der Nähe von Arians Heimatdorf Bremervörde-Elm mit Einwohnern - auch das ergebnislos. Einen wichtigen Hinweis hat die Polizei dabei nicht erhalten.