Die Zeitumstellung auf die Sommerzeit steht am 30. März wieder an. Sollte die nicht mal abgeschafft werden? Seit Jahren wird darüber diskutiert, gestritten und analysiert - aber nichts geändert.



Ach, doch: Einige Länder in Europa und anderswo haben sich gegen die Zeitumstellung entschieden, sie abgeschafft oder erst gar nicht eingeführt. Wo ticken die Uhren anders als bei uns? Eine kleine Weltreise in Sachen Sommerzeit und Winterzeit: