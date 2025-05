Beispiele gefällig? "Me like to fly privati / With 24 carati / Also mi casa very grandioso / Me money numeroso / I work around the clocko / That’s why I’m sweating like a mafioso." Also ungefähr: "Ich fliege gern privati / Mit 24 Karati / Mein Haus ist sehr grandioso / Mein Geld ist viel sowieso / Ich arbeite rund um die Clocko / Deshalb schwitze ich wie ein Mafioso."

Der Vizepräsident des italienischen Senats, Gian Marco Centinaio, forderte sogar den Ausschluss aus dem Wettbewerb. "Wer Italien beleidigt, muss dem ESC fernbleiben."

16.02.2025 | Stefan Raab: Diese ESC-Kandidaten sind eine Runde weiter

Stefan Raab hat beim ESC-Vorentscheid seine nächsten Entscheidungen getroffen. In der zweiten Ausgabe der Live-Show "Chefsache ESC 2025" qaulifizierten sich am Samstagabend (15.2.) sieben weitere Bewerber für das Halbfinale in einer Woche.



Unter den Glücklichen war unter anderem der in Berlin lebende britische Singer-Songwriter Moss Kena. Von ihm war Raab besonders angetan - auch optisch. Das Gesicht des Musikers werde er nie mehr vergessen, sagte der Moderator. "Die blauen Augen, dann diese Locke!", schwärmte er.

Ein weiteres Halbfinal-Ticket ging an die britisch-deutsche Indie-Rock-Band "The Great Leslie". Auch von ihr war Raab begeistert. Den Sänger der Band verglich er mit Robert Smith, dem Frontmann der legendären Band "The Cure".

Ebenso weitergekommen sind die saarländische Rockband "From Fall To Spring", Musikerin LEONORA aus Wuppertal, Sängerin Cloudy June aus Berlin, der Kölner Sänger JALN und die Berliner Songwriterin LYZA.



Das Halbfinale startet am 22. Februar.

15.02.2025 | Hat Stefan Raab eine neue Lena entdeckt?

Stefan Raab hat den ESC-Vorentscheid zur Chefsache gemacht. Am ersten von zwei Vorrunden-Abenden stellen sich 12 von 24 Acts der Jury vor und bei einer Darbietung wird der Chef gleich ganz sentimental.



Sängerin Julika aus Düsseldorf ist als erste auf der Bühne. Optisch erinnert sie an die ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut, deren Sieg in Oslo nun auch schon 15 Jahre her ist. Julika singt "Run" von Leona Lewis. Stefan Raab ist begeistert und stellt am Abend gleich mehrfach den Vergleich mit der ehemaligen ESC-Siegerin Lena her. Julika kommt weiter.

Beim ersten Vorentscheid scheiden fünf Teilnehmer aus, sieben kommen weiter. Unter den Glücklichen sind die Mittelalter-Rocker von der Band Feuerschwanz, die in Rüstungen auf der Bühne stehen und den exotischsten Auftritt des Abends hinlegen.

Ebenso weiter kam der Pianist Jonathan Henrich, der bereits familiäre Verbindungen zum ESC hat. Er ist der Sohn von Comedy-Star Olli Dittrich, der 2006 mit der Band Texas Lightning für Deutschland antrat.



Tickets für die nächste Runde in gut einer Woche bekamen zudem die Münchner Band Cosby, das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien, der Sänger Benjamin Braatz aus Hagen sowie die Musikerin Cage aus Köln, die von der Jury besonders gute Bewertungen erhielt.



Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. In den Vorrunden entscheidet nur die Jury, wer weiterkommt. Im Finale am 1. März hat dann das Publikum die Wahl.

13.02.2025 | Isaak: Heftige Kritik an Stefan Raab

Wir schreiben das Jahr 2025. Ganz Deutschland ist sich sicher, dass Stefan Raab uns wieder ein richtig gutes ESC-Ergebnis bescheren wird. Ganz Deutschland? Nein, denn im ostwestfälischen Espelkamp gibt es jemanden, der das ganz stark bezweifelt: Isaak, Deutschlands ESC-Teilnehmer vom letzten Jahr.

