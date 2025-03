Es ist schon wieder soweit: Die Sommerzeit steht an, die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Für alle bedeutet das, eine Stunde weniger Schlaf. Viele schlagen sich danach mit einem Mini-Jetlag herum, weil die innere Uhr aus dem Gleichgewicht kommt, und die Sinnhaftigkeit wird wie vor jeder Zeitumstellung hinterfragt. Deswegen sagen zwei spanische Forscher: Das erste April-Wochenende sei für das Umstellen im Frühjahr viel besser geeignet als der letzte Sonntag im März. Dann wäre es nämlich morgens schon ausreichend hell, wenn man aufstehen muss, und der Start in den Tag würde besser gelingen.

Auch wenn die Uhren in diesem Jahr wieder am letzten März-Wochenende umgestellt werden, bringt das nicht nur Nachteile , sondern auch diese drei Vorteile:

Die Forscher aus Spanien haben herausgefunden, dass die Zeitumstellung generell viele Vorteile hat. Zum Beispiel werden Aktivitäten wieder an den Sonnenaufgang angepasst, an dem sich der Körper der meisten Menschen orientiert.



Wir verbringen nach der Umstellung auf Sommerzeit wieder einen größeren Teil des Wach-Seins bei Tageslicht. Die Sonne geht im Sommer eine Stunde später auf - zu einem Zeitpunkt, an dem der Großteil der Bevölkerung noch schläft. Abends geht sie dafür eine Stunde später unter - die meisten Menschen sind dann noch wach. Wir können die Stunden mit Tageslicht also effizienter nutzen.