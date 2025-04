Kalendarischer Frühlingsanfang 2025 war am 20. März. Der Frühling hat also gerade erst begonnen, da wollen schon alle wissen: Wie wird er denn nun so insgesamt? Gibt es nochmal Schnee oder kann man eventuell schon nach Badehose/Badeanzug/Bikini suchen?



Und die, die beruflich mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben, fragen sich, ob es genügend regnen wird. Auch nicht unwichtig. Alles berechtigte Fragen und die Antwort lautet: Man weiß es nicht.

Was sagen die Bauernregeln?

Auch die Bauernregeln wissen es nicht, sind aber trotzdem immer gefragt. Zum Thema Frühling gibt es jede Menge dieser Sprüche, zum Beispiel: "Wie das Wetter um den Frühlingsanfang, so hält es sich meist den Sommer lang." Man beachte das "meist"!



Landwirte kennen diesen Spruch hier: "Bringt der April viel Regen, so deutet der auf Segen." Gemeint ist hier der Ernte-Segen. Oder: "Ist der April schön und rein, wird der Mai um so wilder sein." Ähnlich: "Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn." Das wäre wohl fatal für viele Pflanzen.



Richtung Sommer schaut dagegen diese Bauernregel: "Gibt's im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und trocken der Juni sein." Damit könnten sicher viele gut leben.

