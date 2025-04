Kalendarischer Frühlingsanfang 2025 war am 20. März. Der Frühling hat also gerade erst begonnen, da wollen schon alle wissen: Wie wird er denn nun so insgesamt? Gibt es nochmal Schnee oder kann man eventuell schon nach Badehose/Badeanzug/Bikini suchen?



Und die, die beruflich mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben, fragen sich, ob es genügend regnen wird. Auch nicht unwichtig. Alles berechtigte Fragen und die Antwort lautet: Man weiß es nicht.