Am Karfreitag (18. April) wird es meist wolkig bis stark bewölkt sein, gebietsweise soll es teils kräftigen Regen geben, in der Osthälfte vereinzelt Gewitter. Höchstwerte zwischen 8 Grad in der Eifel und auf den Nordseeinseln und bis zu 20 Grad an Oder und Neiße.



Am Karsamstag (19. April) stark bewölkt bis wolkig, vor allem im Norden örtlich Regen, im Süden mehr Sonne und trocken. Höchstwerte zwischen 11 und 21 Grad.



Am Ostersonntag (20. April) vor allem in der Westhälfte einzelne Schauer und Gewitter, im Osten mehr Sonne und trocken. Maximal zwischen 18 und 25 Grad.



Am Ostermontag (21. April) wechselhaft mit einigen Schauern und vereinzelten Gewittern vor allem im Westen und Norden, aber auch sonnigen Abschnitten, bei 18 bis 24 Grad.