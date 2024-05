Ein Dorffest in Thüringen, eine Party auf Sylt, ein Schützenfest in Niedersachsen: Überall dort ermittelt der Staatsschutz wegen Volksverhetzung, Hitlergrüßen und "Ausländer raus"-Parolen. Was aus Sicht der Beschuldigten möglicherweise ein harmloser Spaß sein sollte, kann für sie böse enden: Für Volksverhetzung drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren - oder Geldstrafen.



Ein Eintrag ins Führungszeugnis kommt in vielen Fällen noch obendrauf, was für einige Verurteilte ein echtes Problem werden kann.