L’amour Toujours Der Song aus den späten 1990er-Jahren geriet kürzlich in negative Schlagzeilen, als Besucher eines Dorffests in der Gemeinde Bergholz in Mecklenburg-Vorpommern die rechtsextreme Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" zu der eingängigen Techno-Hymne aus den 90ern sangen. Dadurch wurde der Song in der rechten Szene zum Kult.