Winnetou-Fans können sich freuen: Vor 60 Jahren kam die Verfilmung des Karl-May-Klassikers in die Kinos. Jetzt kehrt "Winnetou I" zurück! Eine restaurierte 4K-Ultra-HD-Neuveröffentlichung zeigt die Geschichte um Winnetou und Old Shatterhand, gespielt von Pierre Brice und Lex Barker, in besserer Qualität als je zuvor.