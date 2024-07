Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, mit welchem Promi Sie gern mal einen Kaffee trinken, spazieren gehen oder einen Abend in der Kneipe verbringen würden? Eine Umfrage vom Spieleentwickler Supercell hat jetzt die Top 20 Wunsch-BFFs der Deutschen herausgefunden - und es ist ein bunter Mix aus Hollywood, Stadion und deutschen Stars.

2.000 Erwachsene in Deutschland wurden befragt und klar ist: Der Favorit ist Fußballer Thomas Müller. Doch damit nicht genug Fußball, zwar etwas weiter unten, aber Fußballstars scheinen sich großer Beliebtheit in Sachen gewünschter Freundschaft zu erfreuen. So finden sich weiter unten auf der Liste unter anderem Namen wie Ronaldo, Niclas Füllkrug oder Alexandra Popp.



Aber auch Musikfans kommen auf ihre Kosten - ganz oben mit dabei: Sänger Ed Sheeran, dicht gefolgt von Taylor Swift und Adele. Nach Thomas Müller ist der nächste deutsche Star übrigens Sängerin Lena Meyer-Landrut auf Platz sechs. Die komplette Liste: