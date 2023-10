Was war da los bei den Dreharbeiten zu " Manta, Manta - Zwoter Teil " im Sommer 2022? Nachdem der Film im Kasten war, gab es heftige Anschuldigungen - auch in Richtung Til Schweiger. Von zu viel Alkohol war die Rede, von chaotischen Arbeitsbedingungen und einem schlechten Arbeitsklima. Nun hat das Filmunternehmen " Constantin Film " die Vorwürfe untersuchen lassen. Fazit des Berichts: Es gab jede Menge Probleme beim Dreh.

Klar ist jetzt, dass Schweiger tatsächlich jemanden vom Team ins Gesicht geschlagen hat. Das Opfer des Angriffs hatte Schweiger den Zutritt zum Set verwehrt, weil dieser in einem "nicht drehfähigen Zustand" war.



Auch nach Drehende hat es offenbar noch einen Vorfall gegeben, der ebenso "auf einen Alkoholkonsum" zurückzuführen gewesen sei, heißt es in dem Bericht weiter. Was genau da passiert ist, wurde nicht gesagt.