Einmal sein großes Idol treffen, davon träumt jeder Fan. Als "Swiftie" (so nennen sich die Fans von Taylor Swift) gar nicht so unwahrscheinlich. Seit 2014 lädt die Musikerin ausgewählte Fans zu einer sogenannten "Secret Session" in ihre heimischen Wohnzimmer ein, um noch vor der Veröffentlichung gemeinsam in Taylors neustes Album reinzuhören. Dabei ist die Sängerin eine hervorragende Gastgeberin: selbstgebackene Kekse, Privatsphäre und Taylor zum Anfassen.



Im Gegenzug lässt sich Taylor auf Hochzeiten ihrer Fans blicken - und springt ihnen in Notlagen zur Seite, finanziell oder auch moralisch.