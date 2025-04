Alles nur ein Missverständnis - Gott sei Dank! Wer Boris Becker auf der Plattform X folgt, konnte sich neulich schon sehr wundern, was der Ex-Tennisstar da so weitergeleitet und kommentiert hatte. Es ging um einen Tweet einer Verschwörungsseite, die behauptete, die CIA hätte herausgefunden, dass Adolf Hitler nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien geflohen sei.

Boris' Kommentar dazu: "Wow ... Was ist falsch an all den Filmen, die behaupten, Hitler starb in Deutschland & Österreich..."



Da muss man schon mal kurz zusammenzucken. Was meinte Boris Becker damit? Unterstützt er etwa die absurde Schwurbeltheorie? Die Antwort: Nein.