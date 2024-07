In Schauspielerin Blake Lively und ihrem Ehemann Ryan Reynolds hat Taylor Swift gute Freunde gefunden. Letzteren hat sie jetzt aber ein bisschen aufs Korn genommen.



In ihrer Instagram-Story lobte Taylor den neuen Deadpool-Film, in dem Ryan Reynolds eine Hauptrolle spielt. Einer ihrer "besten Freunde auf diesem Planeten" habe sein ganzes Herz, "seine Dunkelheit und seine Magie in diesen Film gesteckt", so die 34-Jährige. Mit "Deadpool 3" habe er das "beste Werk seines Lebens" geschaffen. Nun könnte man natürlich annehmen, dass sie ihren Kumpel Ryan damit meint - doch sie beendete ihr Posting mit den Worten: "Aber so ist Hugh eben!"



Dazu postete sie ein Bild, das sie, Ryan Reynolds, Blake Lively, Regisseur Shawn Levy und Hugh Jackman zeigt. Ihr Posting beziehe sich ausschließlich auf Hugh - alle anderen hätten sich bloß ins Bild geschlichen und sie und Hugh wären zu höflich gewesen, sie zu bitten, zu gehen.