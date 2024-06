In Frankfurt am Main steht ein neues Ermittler-Duo in den Startlöchern. Melika Foroutan und Edin Hasanović werden ab 2025 als die neuen Tatort-Kommissare in der Main-Stadt auf Verbrecherjagd gehen. Wie die beiden in ihren Rollen heißen werden, ist noch nicht raus.





Fest steht aber schon, dass sich der Frankfurter-Tatort ab kommendem Jahr auf neues Terrain begeben wird. Im Fokus der Ermittlungen sollen sogenannte "Cold Cases" stehen - also Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit, die weiterhin ungeklärt sind. Damit betritt der "Tatort" Neuland. Edin Hasanović findet das besonders spannend: "Polizeiliche Ermittlungen in alten, bisher ungeklärten Kriminalfällen mit Relevanz für das Jetzt und Heute wieder aufzunehmen, finde ich faszinierend", sagt er in der offiziellen Pressemitteilung.