Sonntag, der 16. März 2025, um 20:15 Uhr soll es soweit sein: Kommissar Borowski verabschiedet sich von den heimischen Bildschirmen. In der finalen Tatort-Folge "Borowski und das Haupt der Medusa" dreht sich alles um den Kommissar, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Doch ehe er sich auf eine geplante Reise begeben kann, wird er in einen Fall verwickelt, der auch ihn persönlich betrifft und ein Wettlauf gegen die Zeit wird. Und dann?



Das ist eine Frage, deren Antwort die ARD, insbesondere der NDR, unter Verschluss hält. Wie die Folge und vor allem die Tatort-Karriere von Axel Milbergs Figur endet, bleibt bis zur Ausstrahlung ein strenges Geheimnis. Selbst in der Presseversion der Tatort-Folge fehlen die letzten Minuten.



Der einzige Hinweis, den es offiziell gibt, kommt vom Schauspieler selbst: