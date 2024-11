Was vor zehn Jahren noch der große Renner war, geht heute im Überangebot der Fernsehwelt unter. Das zeigen auch die Einschaltquoten von Stefan Raabs Show auf RTL+, die alles andere als berauschend sind. Kein Wunder also, dass nun zusammenwächst, was zusammen gehört: Thomas Gottschalk wird den Spielleiter in Raabs neuer Show mimen.



Das heißt: Großes Ego trifft auf große Klappe. Kann das die Rettung für das hart umkämpfte Abendprogramm sein? Wohl kaum! Denn auch der einstige "Wetten, dass...?"-Moderator musste in den vergangenen Monaten ordentlich Kritik einstecken.