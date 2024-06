Am Samstag (08.06.) ist es wieder soweit: Moderator Florian Silbereisen lädt zu einer riesengroßen Musikparty ins schöne Tirol. Dort feiert er das 30-jährige Bestehen der "Feste"-Reihe, und dafür lockt er die Crème de la Crème der Schlagerbranche ins Stadion von Kitzbühel - darunter auch die Tochter einer Wimbledon-Legende.



In der Samstagabendshow "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" dreht sich alles um Musik und Spaß - und das vor traumhafter Kulisse.



Die Sendung wird live im Ersten um 20:15 Uhr aus der Freiluft-Tennisarena übertragen. In der ARD-Mediathek gibt es die Show dann natürlich zum Nachschauen.