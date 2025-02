Zwei Wochen vor der Oscarverleihung ist am Sonntagabend (16.02.) in London der BAFTA-Filmpreis gefeiert worden. "Konklave", ein Drama um Verrat und Intrigen rund um eine Papstwahl, und "The Brutalist", ein Film über einen aus Ungarn stammenden, jüdischen Architekten, waren mit jeweils vier BAFTAs die Abräumer des Abends.

Der Film "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger konnte den Preis für den "Besten Film" und "Besten britischen Film" mit nach Hause nehmen. Auch in den Kategorien "Bestes adaptiertes Drehbuch" und "Bester Schnitt" setzte sich "Konklave" gegen die Konkurrenz durch. Insgesamt war das Drama in zwölf Kategorien nominiert.



Der stärkste Gegner war "The Brutalist". Für diesen Film gewann Adrien Brody den BAFTA als "Beste Hauptrolle" und auch Regisseur Brady Corbet wurde ausgezeichnet. Zudem gewann der Film die Preise für die "Beste Filmmusik" und die "Beste Kameraführung".