Breite Schultern, muskulöse Arme und ein Sixpack - all das hat Timothée Chalamet (wahrscheinlich) nicht. Und trotzdem ist er einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Das war nicht immer so. Vor allem zu Beginn seiner Karriere bekam er nicht selten Absagen, weil sein Körper nicht den Schönheitsidealen Hollywoods entsprach.



Wie der Schauspieler im Interview mit Zane Lowe vom Streamingdienst "Apple Music" erzählt, habe er zu Beginn seiner Karriere für Rollen in Blockbustern wie "Maze Runner" oder "Divergent" vorgesprochen. Er sei aber immer abgelehnt worden, nicht selten mit der Begründung: "Du hast nicht den richtigen Körper".

Bildrechte: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP

Schönheitsideale gekonnt ignoriert

Doch nicht nur von Seiten des Films wurde er auf seine Figur aufmerksam gemacht, wie der 28-Jährige erzählt: "Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: 'Du musst zunehmen'".



Doch Timothée Chalamet hat die Schönheitsideale Hollywoods ignoriert und sich stattdessen gegen die ganz großen Produktionen entschieden: "Ich habe meinen Weg in diesen sehr persönlichen Filmen gefunden". Durch Filme wie "Call Me By Your Name" oder "Beautiful Boy" habe er seinen Rhythmus und vor allem sein Selbstvertrauen gefunden.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Stefan Jeremiah

Nicht mehr aus Hollywood wegzudenken