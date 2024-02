Ryan Gosling ist aktuell einer der beliebtesten und erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler. So ziemlich alles, was er angeht, wird zu Gold. Der Kassenhit "Barbie", in dem der 43-Jährige die Rolle des Ken übernimmt und dafür eine Oscar-Nominierung einheimste, bestätigt das.



Doch der Erfolg ist dem Schauspieler nicht einfach so in den Schoß gefallen. Immer wieder muss er sich in neue Rollen reinarbeiten, um überzeugend und authentisch spielen zu können.