Film-Fans dieser Welt haben in der Nacht vom 10. auf den 11. März wieder gebannt nach Los Angeles geschaut, als es hieß: "And the Oscar goes to..."



Doch Hand auf's Herz: Haben Sie schon alle nominierten oder gar preisgekrönten Filme gesehen? Es ist nie zu spät, sich das nötige Hollywood-Know-How anzuschaffen.



Deshalb gibt's hier alle Nominierungen und die besten Streaming-Angebote im Überblick.