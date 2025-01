Zuerst war es nur ein rätselhafter Post einer australischen Politikerin, dann ein richtig gutes Konzert - und das auch noch gratis! "Robbie Williams. Fed Square. Tomorrow. 5pm. For free", hatte die Premierministerin des Bundesstaats Victoria, Jacinta Allan, kurz und knapp auf X gepostet. Die Nachricht ging sofort viral. Robbie Williams live in Melbourne! Ein Gratis-Konzert für seine australischen Fans, die dann natürlich auch in Scharen kamen.

Schon viele Stunden vor dem einstündigen Gig versammelten sich Tausende auf dem Platz. Für alle, die es nicht mehr auf den Fed Square schafften, waren riesige Leinwände installiert worden. Zu hören gab es dann ein "Best of Robbie Williams", insbesondere Hits, die auch im neuen Kinofilm "Better Man" zu hören sind.



Warum das Gratis-Konzert in Melbourne stattfand? Kein Zufall! "Better Man" wurde größtenteils dort gedreht. Das Gratis-Konzert ist quasi eine Art Dankeschön an die Stadt.