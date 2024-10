Dass George und Amal Clooney ihr Haus am italienischen Comer See lieben und dort viel Zeit verbringen, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber das soll noch längst nicht alles gewesen sein! Der Schauspieler und die Juristin sollen ein neues Urlaubsdomizil im Visier haben - und es Prinz Harry und Meghan gleichmachen.



Das neue Traumhaus der Clooneys soll laut dem US-Magazin "Hello!" in Portugal stehen und in der Nähe der bei Promis beliebten Küstenstadt Melides südlich von Lissabon liegen. Erst kürzlich sollen laut der britischen "Daily Mail" hier auch Prinz Harry und Meghan eine Immobilie erworben haben. Zufall? Wohl kaum. Denn auch Prinzessin Eugenie, die Cousine von Prinz Harry, wohnt ganz in der Nähe.