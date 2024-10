Babynews im Hause Mathers! Es ist ein Gänsehautmoment im Musikvideo von Eminems neuen Song "Temporary". Ein Lied, das der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Marshall Mathers heißt, seiner Tochter Hailie Jade Scott widmet und sie trösten soll, wenn er einmal nicht mehr da ist. Zu sehen ist ein Zusammenschnitt von Videos, die Hailie als Kind zeigen und Videos von ihrer Hochzeit im Mai 2024.



Am Schluss dann ein Moment, in dem der Rapper seine Tränen nicht zurückhalten kann. Hailie überreicht Papa Eminem ein blaues Football-Trikot mit der Rückennummer 1 und der Aufschrift "Opa". Anschließend sieht man Eminem mit dem Ultraschallbild in der Hand. Seine Kinnlade fällt runter und er bekommt feuchte Augen als er realisiert, dass er zum ersten Mal Opa wird.