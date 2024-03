Auf die Knie gehen, Verlobungsring zücken und die Frage aller Fragen stellen? Das wäre Felix Kruck zu einfach, sein Antrag ging direkt unter die Haut: Für seinen Liebsten tätowierte er sich die Frage direkt auf den Oberschenkel. "How about you + me forever?" (deutsch: "Wie wäre es mit dir und mir für immer?").



Da musste Jannik Schümann nicht zweimal überlegen: "Yes, Fuck Yeah!" Seine Antwort tätowierte er direkt unter die Liebes-Botschaft seines Neu-Verlobten - wie ein Video beweist.