Film ab in Südfrankreich: Vom 14. bis 25. Mai tummeln sich wieder viele Stars auf dem Roten Teppich in Cannes - bereits eingetroffen sind neben Ehrengast Meryl Streep auch die Mitglieder der Jury unter der Leitung von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig sowie Heidi Klum, Influencerin Lea Elui oder die Schauspielerinnen Jane Fonda und Anya Taylor-Joy.



Und auch deutsche Prominenz weilt aktuell an der französischen Riviera: Zur Eröffnung legten Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer einen filmreifen Auftritt hin und zogen damit das Blitzlichtgewitter auf sich. Trotz der Konkurrenz aus Hollywood.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Stefanie Rex

Im Pärchenlook zum Hingucker

Cannes ist ihr Revier: Alle Jahre wieder reisen Ruby und Matthias zum Filmfestival nach Frankreich an. Ihre Outfits: Jedes Mal spektakulär und aufeinander abgestimmt. Vergangenes Jahr überzeugte Ruby in einer zartgelben XXL-Robe, dieses Mal setzt sie auf Hollywood-Glam mit einer Portion Coolness.



Silbernes Corsagenkleid, Haare im Wet Look. Dazu Matthias Schweighöfer im Oversize-Zweiteiler mit John-Lennon-Gedächtnis-Brille. Der große Auftritt macht dem Paar sichtlich Spaß.

Bildrechte: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

So cool ist Ehrengast Meryl Streep

Mindestens genauso lässig schritt Meryl Streep über den roten Teppich. Der Superstar war vor 35 Jahren das letzte Mal in Cannes. Damals hatte sie die Goldene Palme für ihre Rolle in dem Film "Ein Schrei in der Dunkelheit" erhalten.



Die Schauspiel-Ikone wird dieses Jahr mit einer Goldenen Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und begeisterte beim Photocall die anwesenden Fotografen mit ihrer Coolness.

Viele Hollywoodstars dank nominierter US-Filme

Das Star-Aufgebot ist in diesem Jahr - zur 77. Ausgabe des Filmfestivals - enorm: Ebenfalls zum Filmfestival kommen wollen Richard Gere, Demi Moore, Gary Oldman, Cate Blanchett, Uma Thurman, Diane Kruger und Emma Stone. Den zahlreichen US-Produktionen im Wettbewerb um die Goldene Palme sei Dank.

Film mit deutschem Schauspieler im Wettbewerb