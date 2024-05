Nemo ist in Biel in der Schweiz geboren, lebt aber inzwischen in Berlin und identifiziert sich als nicht-binär.



In der Heimatstadt Biel gab es in der Nacht bei Partys und Public Viewing viel zu feiern. Die Stadt will Nemo einen großen Empfang bereiten. Man wolle das gern organisieren, aber Nemo müsse noch zustimmen.



Nemo hatte sich dafür stark gemacht, den nächsten ESC 2025 nach Biel zu holen. Die Schweiz darf traditionsgemäß als Gewinnerland den nächsten ESC ausrichten. Das Problem könnten aber die Hotelbetten für Beteiligte und Gäste werden: In Biel mit seinen knapp 60.000 Einwohnenden gibt es nur rund 600 Hotelbetten.



Gegen Städte wie Genf, Basel, Bern oder Zürich dürfte Biel wenig Chancen haben.