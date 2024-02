John Travolta kann nicht nur Filme, sondern auch Fliegen. Seit 1974 hat der Schauspieler einen Pilotenschein und den nutzt er auch tatkräftig. Regelmäßig fliegt er in einem seiner fünf eigenen Flugzeuge selbst zu Dreharbeiten. Auf seinem Anwesen in Florida gibt es sogar eine eigene Start- und Landebahn für ihn. Erst kürzlich verlieh Travolta Prinz Harry bei einer Preisverleihung die Auszeichnung als "Lebende Legende der Luftfahrt".

Im Laufe seines Lebens musste John Travolta einige schwere Schicksalsschläge verkraften. 1977 starb Travoltas damalige Partnerin und Kollegin Diana Hyland an Brustkrebs.



Das vermutlich schlimmste, das Eltern passieren kann, ereignete sich 2009 bei John Travolta und seiner Ehefrau Kelly Preston. Ihr damals 16-jähriger Sohn Jett starb während eines gemeinsamen Urlaubs auf den Bahamas. Die genauen Todesumstände sind bis heute nicht bekannt. Offenbar soll er an den Folgen eines Krampfanfalls gestorben sein.



2020 dann der nächste schwere Verlust: Travoltas Ehefrau Kelly starb an einer Krebserkrankung.